Σαν Μαρίνο: Δάκρυσε ο Ρόσι για τα δύο αήττητα ματς! (pic)

Το Σαν Μαρίνο λογίζεται ανάμεσα στις ομάδες που ... δεν της έχει ο κόσμος αλλά και οι ποδοσφαιρικοί του αντίπαλοι σε μεγάλη υπόληψη και φυσικά τα αποτελέσματα είναι ο λόγος που τα έχουν προκαλέσει αυτά.

Το βράδυ του Σαββάτου απέναντι στο Γιβραλτάρ, ήρθε ακόμα μια ισοπαλία δίχως τέρματα (0-0), όπως ακριβώς είχε συμβεί και στο αμέσως προηγούμενο ματς του Nations League στην έδρα του Λιχτενστάιν.

Ο 33χρονος αμυντικός του Σαν Μαρίνο, Ντάντε Ρόσι, δεν μπορούσε να κρύψει την ένταση και τη συγκίνησή του στις κάμερες γι' αυτό το μικρό, αλλά τεράστιο σε σημασία, επίτευγμα...

0-0 Liechtenstein

0-0 Gibraltar

San Marino player Rossi burst into tears after they have gone two competitive games without a defeat for the first time in their history. pic.twitter.com/n5xAalY0UA

