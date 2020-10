Ρομέλου Λουκάκου: Ένα «θηρίο» που πλέον δεν συμμαζεύεται (pics & vids)

Ο Βέλγος επιθετικός κατάφερε να βρει δίχτυα γι' ακόμα ένα παιχνίδι με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Μετά το πέναλτι απέναντι στην Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ» το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ο «Ρομ» σκόραρε δις απέναντι στην Ισλανδία που προσωρινά... προβλημάτισε την ομάδα του Μαρτίνεθ το βράδυ της Τετάρτης στο Ρέικιαβικ.

Με δυνατό αριστερό σουτ αφού απέφυγε διπλό μαρκάρισμα και λίγο αργότερα κερδίζοντας έξυπνα το πέναλτι προστατεύοντας την κατοχή της μπάλας και με το κορμί του, ο Λουκάκου ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για τους «κόκκινους διαβόλους».

It was an honour to lead the team. Proud of my teammates! important win and an important to bounce back @belgianreddevils

10.10.1968 happy birthday mom

#10 was for you pic.twitter.com/OXdOunw3XL

