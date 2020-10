Το Σαν Μαρίνο είναι μαθημένο στον ρόλο του «σάκου του μποξ» σε κάθε όμιλο προκριματικών Euro, Nations League ή στα απλά φιλικά, αλλά από το βράδυ της Τρίτης έχει (14/10) πολλούς λόγους για να νιώθει περήφανο για την εθνική του ομάδα.

Οι γείτονες της Ιταλίας είχαν γίνει συνώνυμο της ήττας τα τελευταία έξι χρόνια, μαζεύοντας 173 γκολ με μόλις 4 υπέρ τους στα 40 τελευταία παιχνίδια τους, εννιά εκ των οποίων έληξαν με το σκορ άνω του 8-0. Ωστόσο, απέναντι στο Λιχτενστάιν για την 4η αγωνιστική του Nationns League, πέτυχαν να πάρουν την πρώτη τους ισοπαλία και τον πρώτο τους βαθμό μετά το 2014, όποτε και είχαν μείνει πάλι στο 0-0 εντός έδρας κόντρα στην Εσθονία.

Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά που το Σαν Μαρίνο παίρνει βαθμό εκτός έδρας σε επίσημο ματς, 19 χρόνια μετά το πρώτο του «Χ» στην έδρα της Λετονίας, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του κράτησε καθαρό παθητικό μακριά από την έδρα του!

After 40 L in a row (34 competitive, 6 friendlies, 4 goals scored, 173 conceded), San Marino have avoided defeat for the first time since 2014 (0-0 v Estonia at home)! First ever away clean sheet and second competitive away draw (1-1 v Latvia, 2001)! Only W in a home friendly. pic.twitter.com/Sm9aPGci9X

