Καμαβινγκά μετά την ανταλλαγή φανέλας με τον Κριστιάνο: «Δεν πρόκειται να την πλύνω» (pic)

Γαλλία και Πορτογαλία πριν από λίγες ημέρες, αναδείχθηκαν ισόπαλες, ωστόσο ο 17χρονος Εντουαρντό Καμαβινγκά, θα θυμάται τη συγκεκριμένη αναμέτρηση για πολύ καιρό.

Κι αυτό διότι, κατάφερε στο τέλος του παιχνιδιού, να ανταλλάξει τη φανέλα του, με τον Κριστιάν​ο Ρονάλντο. Μάλιστα, ο ενθουσιασμός του ήταν τόσο μεγάλος που πόσταρε στα social media την παρακάτω φωτογραφία, με χαρακτηριστική λεζάντα: «Δεν πρόκειται να την πλύνω».

@ecama10 after swapping shirts with @Cristiano: "I won't wash it" pic.twitter.com/JHG4QYNHis

— 433 (@433) October 12, 2020