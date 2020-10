Ο προπονητής της εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, παραδέχθηκε την εξαιρετική δουλειά που έκαναν οι παίκτες του κόντρα στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα πάνω στον «CR7».

Ο 35χρονος επιθετικός, έψαχνε το 102ο του γκολ με τα χρώματα της εθνικής του ομάδας, ωστόσο έπεσε πάνω στους «διαβασμένους» Γάλλους και συγκεκριμένα στον Λικά Ερναντές. Ο 24χρονος αμυντικός της Μπάγερν, αγωνίστηκε ως αριστερό μπακ στο ματς, ενώ η φυσική του θέση είναι στο κέντρο της άμυνας και κατάφερε να... σβήσει τον Κριστιάνο από το γήπεδο.

Χαρακτηριστική είναι μάλιστα η φάση, όπου ο Ρονάλντο τη στιγμή όπου ήταν έτοιμος να... εκτελέσει τον Ουγκό Λορίς, κόπηκε τελευταία στιγμή με φοβερό τάκλιν από τον Ερναντές, ο οποίος του πήρε τη μπουκιά από το στόμα.

Hernandez (a CB) playing as LB and pocketing Ronaldo isn't being talked about enough. pic.twitter.com/RtUREjnHS3

— CSZK(@KrdnCszk) October 11, 2020