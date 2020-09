Ο Φατί είναι ο δεύτερος νεότερος Ισπανός διεθνής στα χρονικά του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του και ο πρώτος μετά από 84 χρόνια, κάνοντας ντεμπούτο με τη φανέλα με το εθνόσημο σε ηλικία 17 ετών και 308 ημερών.

Έπαιξε στο ματς με τη Γερμανία το βράδυ της Πέμπτης και μάλιστα έστειλε και τη μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο, το γκολ του δεν μέτρησε καθώς υπήρξε υπόδειξη για φάουλ στη φάση όπου σκόραρε.

Όταν ο Σέρχιο Ράμος σήκωνε το Euro του 2008, στην έναρξη της κυριαρχίας των Ισπανών που πήραν εν συνεχεία το Παγκόσμιο του 2010 και το Ευρωπαϊκό του 2012, ο Ανσού Φατί ήταν μόλις 5 ετών και τώρα παίζει μαζί του στην εθνική ομάδα!

With years and days, @ANSUFATI is the youngest player to make his Spain debut since 1936. What a year it has been for him! Congratulations! pic.twitter.com/xWxYSxdrBN

