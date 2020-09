Ο Ισπανός μέσος της Μπάγερν Μονάχου που έχει ξεκαθαρίσει στους Βαυαρούς ότι θέλει να ξεκινήσει κάτι καινούργιο και κατά πάσα πιθανότητα θα βάλει την κόκκινη φανέλα της Λίβερπουλ, έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση στην πρώτη προπόνηση με τους «φούριας ρόχας» το απόγευμα της Τρίτης.

Ο τρόπος που «κολλούσε» τη μπάλα στο στήθος και τα πόδια του, την κρατούσε ψηλά και την πετούσε πάλι πίσω στον Ρόδρι με απόλυτη ακρίβεια είτε με το αριστερό, είτε με το δεξί, ήταν αρκετά για να γίνει viral...

Here is just under two minutes of Thiago and Rodri passing the football in Spain training.

Enjoy. pic.twitter.com/cY4nTf7A3t

— Talking LaLiga (@TalkingLaLiga) September 2, 2020