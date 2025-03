Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υπέγραψε τον θρίαμβο της Εθνικής και τράβηξε τα βλέμματα ολόκληρης της Ευρώπης που έσπευσε να υποκλιθεί στο ταλέντο του.

Αν η βραδιά στο «Γ. Καραϊσκάκης» ήταν απλώς το πρώτο δείγμα και το «ορεκτικό» στην Εθνική ομάδα, τότε λίγες μέρες αργότερα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παρουσίασε σε όλους το κυρίως μενού.

Χάρη σε μια λαμπερή εμφάνιση κι ένα εκθαμβωτικό γκολ που του χάρισε μια θέση στα βιβλία της ιστορίας της Ελλάδας και του Nations League, ο νεαρός μεσοεπιθετικός συνέβαλε τα μέγιστα για τον ελληνικό θρίαμβο στη Σκωτία.

Η εμπιστοσύνη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προς το πρόσωπό του απέδωσε καρπούς, με τον ίδιο να ξεκινάει βασικός και να αναγκάζει ολόκληρη την Ευρώπη να παραμιλάει! «Κωνσταντίνος Καρέτσας. Θυμηθείτε το όνομά του» έγραψε ο επίσημος λογαριασμός της UEFA για το EURO και πολλοί άλλοι ποδοσφαιρικοί λογαριασμοί ακολούθησαν στο ίδιο πρόσταγμα.

Το «BBC» της Σκωτίας υποκλίθηκε, όπως και ο διάσημος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, που ανάρτησε εντυπωσιασμένος τα ρεκόρ του μετά την μαγική και πολλά υποσχόμενη εμφάνιση του 17χρονου μεσοεπιθετικού της Γκενκ.

Greece's youngest-ever goalscorer 🇬🇷 Konstantinos Karetsas. Remember the name 🌟 #NationsLeague pic.twitter.com/XslNgzFnLz

Remember the name Konstantinos Karetsas 😤



The 17-year-old puts Greece in front on aggregate ⚽️ #BBCFootball pic.twitter.com/vsHb61Zj2v