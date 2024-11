Η πιο άβολη συνέντευξη Τύπου: Ο προπονητής της Δανίας αποχώρησε γιατί δεν δέχθηκε ερώτηση (vid)

Ο προπονητής της Δανίας «έσπασε» ρεκόρ με τη συντομότερη συνέντευξη Τύπου, καθώς δεν του έγινε καμία ερώτηση από τους δημοσιογράφους για τη «λευκή ισοπαλία» με τη Σερβία στο Nations League.

Σερβία και Δανία έμειναν στο 0-0, στην τελευταία αγωνιστική του Nations League (18/11), σε ένα υποτονικό ματς με ελάχιστες τελικές και καλές ευκαιρίες. Ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας, που πλέον είναι 2η στον όμιλό της και αποτελεί πιθανή αντίπαλο της Ελλάδας, δεν θα είχε πολλά να πει για την εμφάνιση των παικτών του, ωστόσο στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου δεν του δόθηκε η ευκαιρία να πει ούτε αυτα τα λίγα.

Ο Μπράιαν Ρίμερ εμφανίστηκε ενώπιον των δημοσιογράφων, κάθισε στην καρέκλα και ήταν έτοιμος να δεχθεί τις ερωτήσεις τους για το ματς, ωστόσο κανένας δεν διατύπωσε κάποια ερώτηση και ο 46χρονος τεχνικός τελικά αποχώρησε.

Μόλις 20 δευτερόλεπτα διήρκεσε η συντομότερη συνέντευξη Τύπου, με τον ίδιο να φεύγει χαμογελαστός από την αίθουσα δείχνοντας ότι μάλλον δεν το πήρε και τόσο προσωπικά.

The shortest press conference in history? ⌚



Denmark coach Brian Riemer leaves after being asked no questions following their goalless draw with Serbia 🇩🇰 pic.twitter.com/DPFPJuEbQp