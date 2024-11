Ντάλιτς για το ντεμπούτο Κοτάρσκι με την Κροατία: «Δικαίωσε τις προσδοκίες μας»

Παρά την ήττα από την Σκωτία, ο Ζλάτκο Ντάλιτς αποθέωσε τον Ντομινίκ Κοτάρσκι του ΠΑΟΚ μετά το ντεμπούτο του για την εθνική Κροατίας στο Nations League.

Ο Ζλάτκο Ντάλιτς έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον Ντομινίκ Κοτάρσκι, προσφέροντάς του την ευκαιρία να υπερασπιστεί την εστία της εθνικής Κροατίας στην αναμέτρηση του Nations League κόντρα στη Σκωτία. Ο 24χρονος γκολκίπερ έκανε ένα παιδικό του όνειρο πραγματικότητα στο «Χάμπτεν Παρκ» της Γλασκώβης.

Μπορεί το ντεμπούτο του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ με την Χρβάτσκα να μη συνοεδεύτηκε με νίκη της ομάδας του, καθώς ηττήθηκαν με 1-0, ωστόσο ο ίδιος κατάφερε να αποσπάσει τα θετικά σχόλια του ομοσπονδιακού του, ο οποίος υποστήριξε ότι ο παίκτης του στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

«Ήταν καλός κι έδειξε την ποιότητά του. Ήταν σταθερός. Πήρε την ευκαιρία για να παίξει, επειδή είχε καλή απόδοση με τον ΠΑΟΚ στο Europa League. Δικαίωσε τις προσδοκίες μας», είπε μεταξύ άλλων ο Ντάλιτς στη συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για το ότι οι παίκτες του μπορούν να πάρουν τελικά την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

