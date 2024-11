Άμεση ήταν η αντίδραση της PGMOL μετά τον σάλο που ξέσπασε για το υβριστικό βίντεο εις βάρος του Κλοπ με πρωταγωνιστή τον ρέφερι, Ντέιβιντ Κόουτι, ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Άμεσες ήταν οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του Ντέιβιντ Κόουτι στην Αγγλία! Ο ρέφερι της Premier League πρωταγωνίστησε σε βίντεο κατά το οποίο φαίνεται να απευθύνεται με χυδαίους όρους προς τη Λίβερπουλ και τον Γιούργκεν Κλοπ, προκαλώντας «σεισμό» στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Από την πρώτη στιγμή η Επιτροπή Διαιτησίας στην Αγγλία (PGMOL) ήταν ενήμερη για το περιστατικό και η αντίδραση ήταν άμεση. Όπως έγινε γνωστό η PGMOL έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Κόουτι μετά το σχετικό βίντεο, ο οποίος μάλιστα είχε διαιτητεύσει τον τελευταίο χρονικά αγώνα της Λίβερπουλ κόντρα στην Άστον Βίλα.

Ο Άγγλος θα παραμείνει σε διαθεσιμότητα μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και είναι ασφαλές να ειπωθεί πως τα στοιχεία που υπάρχουν δυσκολεύουν κατά πολύ την υπεράσπισή του.

BREAKING: David Coote has been suspended with immediate effect pending a full investigation 🚨 pic.twitter.com/u05qR4HF7K