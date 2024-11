Χωρίς τον Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ θα παραταχθεί η εθνική ομάδα της Αγγλίας στο ΟΑΚΑ για το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα.

Με (τουλάχιστον) μια πολύ σημαντική απουσία θα παραταχθεί η εθνική ομάδα της Αγγλίας στο ΟΑΚΑ (14/11, 21:45) για την πολύ μεγάλη αναμέτρηση με την Ελλάδα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League.

Σύμφωνα με τους «Times» ο δεξιός μπακ της Λίβερπουλ, Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, δεν θα δώσει το «παρών» στο ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση με το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς η ζημιά που υπέστη στο τελευταίο παιχνίδι με την Άστον Βίλα θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Ο Αλεξάντερ Άρνολντ ένιωσε μια ενόχληση στο ματς με τη Βίλα στο «Άνφιλντ» και χρειάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι στο 25ο λεπτό. Έτσι ο Λι Κάρσλεϊ καλείται είτε να αντικαταστήσει τον δεξιό μπακ της Λίβερπουλ με κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή, είτε να πορευτεί με τους παίκτες που έχει ήδη διαθέσιμους.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο στρατόπεδο της Αγγλίας περιμένουν με αγωνία και τις εξετάσεις των Ντέκλαν Ράις και Μπουκαγιό Σακά, καθώς αμφότεροι αποχώρησαν τραυματίες στο τελευταίο ντέρμπι της Άρσεναλ με την Τσέλσι.

Trent Alexander-Arnold set to be sidelined for a couple of weeks with a hamstring injury. Avoided more serious damage by coming off early against Aston Villa. Not ruled out of Southampton on Nov 24 ahead of Real Madrid [Nov 27] and Man City [Dec 1] games. More @TimesSport