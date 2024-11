«Πονοκέφαλος» για τον Λι Κάρσλεϊ ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης της Αγγλίας στο ΟΑΚΑ απέναντι στην Ελλάδα καθώς οι Ντέκλαν Ράις και Μπουκαγιό Σακά αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το λονδρέζικο ντέρμπι της Άρσεναλ με την Τσέλσι.

Αγωνία επικρατεί στο στρατόπεδο της Αγγλίας, λίγα 24ωρα πριν από την πολύ μεγάλη αναμέτρηση με την Ελλάδα στο ΟΑΚΑ (14/11, 21:45) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Nations League.

Ο Λι Κάρσλεϊ είδε τόσο τον Ντέκλαν Ράις, όσο και τον Μπουκαγιό Σακά να αποχωρούν με ενοχλήσεις από το ντέρμπι με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Ο υπηρεσιακός τεχνικός των «τριών λιονταριών» θα ξέρει μέσα στις επόμενες ώρες για την κατάσταση των δύο ποδοσφαιριστών της Άρσεναλ, με τον Μικέλ Αρτέτα πάντως να μην παρουσιάζεται αισιόδοξος στις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι με την Τσέλσι.

«Δεν μοιάζει και πολύ καλό... Φυσικά και δεν είναι μια καλή εξέλιξη όταν δύο τόσο σημαντικοί ποδοσφαιριστές σου λένε ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να αγωνίζονται», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός μετά το τέλος του λονδρέζικου ντέρμπι. Για τον Ράις αξίζει να σημειωθεί πως αγωνίστηκε γνωρίζοντας τόσο ο ίδιος και οι άνθρωποι της Άρσεναλ πως είχε υποστεί ένα μικρό κάταγμα στο δάχτυλο του ποδιού του.

🔴⚪️⚠️ Arteta on Rice and Saka's problems: "It doesn’t look good".



"For two players of that importance to tell you they cannot continue in the game, obviously it’s not good news". pic.twitter.com/ZVyqRCrmPo