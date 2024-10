Ο Τόμας Τούχελ έδωσε τα χέρια την FA για την εθνική Αγγλίας, αλλά νεότερα ρεπορτάζ τονίζουν πως η Εθνική μας δεν θα τον βρει στο δρόμο της στο Nations League...

Αντίστροφα μετρούν στην Αγγλία για την εποχή Τόμας Τούχελ στον πάγκο της ομάδας, καθώς ο Γερμανός συμφώνησε με την FA ώστε να αναλάβει τα ηνία των Τριών Λιονταριών.

Οι «Times» μάλιστα που αποκάλυψαν το deal τόνισαν πως οι ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στην εβδομάδα, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν σημαίνει πως ο Γερμανός θα κάτσει άμεσα στον πάγκο της εθνικής Αγγλίας.

Σύμφωνα άλλωστε με ρεπορτάζ του «Sky Sports Germany», η συνεργασία των δυο πλευρών θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2025 με ισχύ για τους επόμενους 18 μήνες ώστε ο Τούχελ να καθοδηγήσει την Αγγλία στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Όπερ σημαίνει πως οι Άγγλοι θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για το ματς απέναντι στην Εθνική μας στις 14 Νοεμβρίου με τον υπηρεσιακό Λι Κάρσλεϊ στον πάγκο, στο προ τελευταίο του παιχνίδι στην τεχνική ηγεσία των Τριών Λιονταριών.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Thomas #Tuchel is expected to sign a contract as the new England manager until the 2026 World Cup on an 18-month deal, as per @NathGissing ✔️



The 51y/o former #BVB, #PSG, #CFC, and FC Bayern manager will begin his new job on January 1st, 2025.@SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/o8PAfolOsa