Ο Ρόι Κιν τα «έχωσε» στους Άγγλους για το 1-0 του Παυλίδη: «Είστε σοβαροί; Κάποιος να κάνει ένα τάκλιν»

Την απογοήτευσή του για την εμφάνιση της εθνικής Αγγλίας και τις αντιδράσεις της άμυνας στα γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη εξέφρασε με το... σύνηθες ύφος του ο Ρόι Κιν.

Το διπλό της Ελλάδας στο «Γουέμπλεϊ» έκανε τον γύρο του κόσμου, με τον αγγλικό Τύπο να αποθεώνει την Εθνική μας για την εμφάνιση και τη νίκη της υπό τη σκιά του χαμού του Τζορτζ Μπάλντοκ. Και τον Ρόι Κιν από την άλλη να τα... χώνει στους Άγγλους διεθνείς για τη συνολική εμφάνιση των Τριών Λιονταριών.

Ο παλαίμαχος Ιρλανδός σχολίασε το παιχνίδι σε εκπομπή της αγγλικής τηλεόρασης και «έκραξε» τους παίκτες του Λι Κάρσλεϊ, ιδίως για τη φάση του πρώτου γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη.

Σε αυτή τη φάση ο Έλληνας στράικερ κατόρθωσε να ελιχθεί ανάμεσα σε τέσσερις αμυνόμενους της Αγγλίας και να εκτελέσει τον Πίκφορντ, γεγονός που εξόργισε τον Κιν ο οποίος από τη μία έπλεξε το εγκώμιο του Παυλίδη, από την άλλη όμως αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν να μην επιχείρησε κανείς τους ένα τάκλιν:

«Πώς μπορεί να συμβεί αυτό; Πέντε ή έξι παίκτες γύρω του, εξαιρετική κίνηση του στράικερ, υπέροχο τελείωμα, αλλά ήμαρτον, κάποιος πρέπει να κάνει ένα τάκλιν εκεί.

Αν αυτό συνέβαινε στην προπόνηση, θα την σταματούσα και θα έλεγα ''είστε σοβαροί;''.

Τους τελευταίους μήνες λένε για την Αγγλία: ελευθερία, στυλ, επιθετικογενείς παίκτες, αυτή η ελευθερία είναι η νέα τάση της μόδας. Αλλά στο ποδόσφαιρο πρέπει πάντα να εκτελείς τα βασικά. Καλή άμυνα, εγρήγορση. Η Αγγλία δεν είχε τίποτα από τα δύο. Γιατί πρέπει να μπαίνει σε εγρήγορση αυτή η ομάδα πάντα όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ;», ανέφερε χαρακτηριστικά



