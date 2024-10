«Η Ελλάδα έδωσε την ψυχή της για τον Μπάλντοκ»: Αποθέωση από τα βρετανικά μέσα για το έπος της Εθνικής στο «Γουέμπλεϊ»

Τα αγγλικά media υποκλίθηκαν στην Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πλέκοντας το εκγκώμιο στη «γαλανόλευκη» που κατέθεσε ψυχή στον αγωνιστικό χώρο του «Γουέμπλεϊ», στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Η Ευρώπη υποκλίθηκε στη «γαλανόλευκη» που έγραψε έπος στο «Γουέμπλεϊ» υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο βράδυ, μετά τον σοκαριστικό χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ, οι Έλληνες διεθνείς με αυταπάρνηση έδειξαν μεγαλείο ψυχής και πήραν το διπλό στο Λονδίνο, με 2-1 απέναντι στην Αγγλία του Λι Κάρσλεϊ.

Πέραν της «Guardian», που αποθέωσε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρά το ότι το αποτέλεσμα δεν ευνόησε τα Τρία Λιοντάρια, τα μέσα ενημέρωσης του Νησιού έκαναν πρώτο θέμα το ιστορικό μας διπλό για το UEFA Nations League.

Oι «Times» έκαναν λόγο για μία «χαοτική» και «ταπεινωμένη» Αγγλία, της οποίας υπερτερούσαν οι Έλληνες που απέτισαν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο διεθνή τους. Η «Guardian» μίλησε για μία ομάδα γεμάτη... αστείους τύπους, που επανέφεραν στην πραγματικότητα το Βρετανό τεχνικό και τους παίκτες του, με μία νίκη που ισοδυναμούσε με ρεκόρ για τους ίδιους.

«Ο Βαγγέλης Παυλίδης χτύπησε δύο φορές στο ''Γουέμπλεϊ'' κι έσβησε τις ελπίδες του Λι Κάρσλεϊ να γίνει προπονητής», ανέφερε το Sky Sports, ασκώντας δριμεία κριτική στον ομοσπονδιακό των Άγγλων, κάτι το οποίο έκανε και η «Telegraph», που μίλησε για μία από τις πιο ταπεινωτικές βραδιές στο ποδόσφαιρο της Μεγάλης Βρετανίας.

Η «Athletic» έθιξε το θέμα της αμυντικής ολιγωρίας του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος, πράγμα που οδήγησε σε μία ήττα που έκανε τον Κάρσλεϊ να... ξυπνήσει και να δει ότι μάλλον δεν προσέγγισε σωστά το ματς.

Τέλος, το «BBC» με τον λακωνικό τίτλο «Η Ελλάδα έδωσε την ψυχή της για τον Μπάλντοκ», συνόψισε όλα όσα χρειάζονταν να ειπωθούν για το παιχνίδι που πλέον πέρασε στην ιστορία για την Εθνική μας ομάδα.

