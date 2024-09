Ο Χάρι Κέιν εθεάθη να προπονείται με χρυσά ποδοσφαιρικά παπούτσια ενόψει της 100ής του εμφάνισης με την εθνική Αγγλίας στην αναμέτρηση με τη Φινλανδία.

Σε μία ιδιαίτερη λίστα αναμένεται να συμπεριληφθεί από σήμερα το βράδυ (10/09) ο Χάρι Κέιν, καθώς η Αγγλία υποδέχεται στο «Wembley» τη Φινλανδία για τη 2η αγωνιστική του Nations League (21:45).

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου θα φτάσει τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα των Τριών Λιονταριών και θα γίνει μόλις ο δέκατος παίκτης για την Αγγλία που θα το καταφέρει.

Μάλιστα, στην προπόνηση της ομάδας ενόψει του ματς, ο Κέιν εθεάθη να προπονείται με χρυσά παπούτσια, ειδικά για την περίσταση! Μάλιστα, η FA σχεδιάζει μία τελετή πριν το ματς με τους Φινλανδούς για να τιμήσει την προσφορά του στην εθνική.

Ο 31χρονος επιθετικός είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Αγγλίας με 66 γκολ, με τη διεθνή του καριέρα να έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2015.

