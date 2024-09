Σε ένα παράλληλο σύμπαν, Ντέκλαν Ράις και Τζακ Γκρίλις θα μπορούσαν να αγωνίζονται στην εθνική Ιρλανδίας, όμως στην πρεμιέρα της Αγγλίας στο Nations League την «πλήγωσαν» με το εθνόσημο των Τριών Λιονταριών.

«Απάντησαν» με γκολ στον ντόρο γύρω από τα ονόματά τους ο Ντέκλαν Ράις και ο Τζακ Γκρίλις! Οι δυο τους ξεκίνησαν την καριέρα τους σε επίπεδο εθνικών από την... Ιρλανδία, όμως εν τέλει επέλεξαν να αγωνιστούν στην εθνική Αγγλίας, γινόμενοι άμεσα μισητοί σε όλους τους Ιρλανδούς.

No way both Grealish and Rice scored 🤣🤣🤣🤣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇪🤝 pic.twitter.com/Dsu2BhJ0Fi