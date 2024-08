Στο πρόσωπο του Λι Κάρσλεϊ φαίνεται πως έχει βρει η FA την προσωρινή λύση για τον πάγκο της εθνικής Αγγλίας, τουλάχιστον για τις αναμετρήσεις του Nations League τον Σεπτέμβριο.

Το κενό του έχει αφήσει πίσω του ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, μετά την αποχώρησή του από την εθνική Αγγλίας, δεν έχει ακόμη καλυφθεί από την FA.

Με τον αντικαταστάτη του Σάουθγκεϊτ να μην έχει βρεθεί ακόμη, ο Λι Κάρσλεϊ φαίνεται πως θα καθίσει προσωρινά στον πάγκο των Τριών Λιονταριών, τελώντας χρέη υπηρεσιακού, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα.

Ο Κάρσλεϊ είναι προπονητής της U21 της Αγγλίας από το 2021, ενώ πέρυσι κατέστησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21.

