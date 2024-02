Γνωστοί έγιναν οι όμιλοι του Nations League, με την «τετράδα φωτιά» στη League A ανάμεσα σε Ιταλία Βέλγιο, Γαλλία και Ισραήλ να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι της Εθνικής μας στο Nations League, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να κοντράρεται απέναντι σε Αγγλία, Φινλανδία και Ιρλανδία. Παρόλα αυτά η Ελλάδα δεν ήταν η μοναδική που παρακολουθούσε με μεγάλο ενδιαφέρον τη διαδικασία της κλήρωσης.

Ολόκληρη η Ευρώπη ανέμενε με ανυπομονησία τα αποτελέσματα, με τις μάχες στη League A να συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ιδίως η μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Γαλλία, Ιταλία και Βέλγιο για την πρωτιά στον δεύτερο όμιλο, με το απόλυτο αουτσάιντερ Ισραήλ να συμπληρώνει τον όμιλο.

League A

League B

League C

League D

