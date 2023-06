Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας λάνσαρε τη νέα επετειακή φανέλα των Ατζούρι για την επέτειο 125 ετών από την ίδρυση της, με ένα σχέδιο εμπνευσμένο από εκείνο του 1910.

Η εθνικής Ιταλίας αποκάλυψε τη νέα επετειακή φανέλα της, εμπνευσμένη από την εμφάνιση που φορούσε η ομάδα του 1910.

Δύο ημέρες πριν αντιμετωπίσει την Ισπανία στα ημιτελικά του Nations league, η Σκουάντρα Ατζούρα παρουσίασε μια φανέλα retro με αφορμή τη συμπλήρωση 125 ετών από την ίδρυση της Ιταλικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIGC).

«Η εμφάνιση είναι εμπνευσμένη από εκείνη που φορούσε η εθνική ομάδα στο ντεμπούτο της το 1910 (Ιταλία 6-2 Γαλλία στην Arena Civico του Μιλάνου)», ανέφερε στην ενημέρωσή της η Ιταλική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

passion, history, craftsmanship, and the three stripes. 💙



we proudly present the 125th Year Anniversary Kit. Available June 14. pic.twitter.com/UAlQWeaqKt