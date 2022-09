Η Ομοσπονδία της Μάλτας απέλυσε τον προπονητή της εθνικής, Ντέβις Μάντζια, καθώς κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση σε ποδοσφαιριστή.

Σεξουαλικό σκάνδαλο στην εθνική ομάδα της Μάλτας! Ο Ομοσπονδιακός προπονητής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος των ανδρών, Ντέβις Μάντζια, «απαλλάχθηκε προσωρινά από τα καθήκοντα του», καθώς σύμφωνα με τα εγχώρια μέσα υπάρχει καταγγελία εις βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση σε διεθνή ποδοσφαιριστή, με τις Αρχές να ερευνούν ήδη την υπόθεση. Ο Ιταλός τεχνικός ήταν στην τεχνική ηγεσία της Μάλτας από το 2019 και το συμβόλαιο του έχει ισχύ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Μάλτας ανακοινώνει ότι ο Ντέβις Μάντζια απαλλάχθηκε προσωρινά από τα καθήκοντά του ως προπονητής της εθνικής ομάδας μετά από αναφορά που έλαβε σχετικά με φερόμενη παραβίαση της πολιτική της.

Ο Μάντζια έχει δώσει την πλήρη διαθεσιμότητά του για τη διαπίστωση των γεγονότων του θέματος. Η ομοσπονδία δεν θα σχολιάσει περαιτέρω μέχρι να συζητηθούν τα επόμενα βήματα στα αντίστοιχα όργανα λήψης αποφάσεων με ανοιχτό και διαφανή τρόπο.

Για τον αγώνα με το Ισραήλ, η ομάδα θα έχει επικεφαλής τον βοηθό προπονητή Νταβίντε Ματζότα».

Malta's national team head coach allegedly sexually harassed a first-team player. Turns out he had faced similar allegations before he was given the job but was still signed up by @MaltaFA1900 https://t.co/PVfvxdPfw7