Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν ξεκίνησε στο ματς των Γάλλων απέναντι στην Αυστρία, κοιτούσε από τον πάγκο δίχως να μπορεί να βοηθήσει και ευτυχώς για τον Ντεσάν, ο σταρ της Παρί δεν του το κράτησε... μανιάτικο όταν μπήκε στο ματς.

Οι «τρικολόρ» παρέμειναν σε... χαμηλές πτήσεις στο Nations League και αγνοούν τη νίκη έπειτα από τρία ματς, έχοντας μόλις δυο βαθμούς!

Στο παιχνίδι της Παρασκευής με την Αυστρία, ο Ντεσάν αποφάσισε να μην βάλει τον Μπαπέ στην ενδεκάδα – όπως το έκανε και με τους Κροάτες – όμως κατάλαβε ότι τον χρειαζόταν.

Ο σούπερ σταρ της Παρί με το σκορ στο 1-0 εις βάρος της Γαλλίας μάλλον σκεφτόταν πόσο λάθος έκανε ο προπονητής του, ωστόσο, για το καλό της εθνικής ομάδας, μόλις πέρασε στο ματς, κατάφερε τουλάχιστον ν' αποτρέψει την ήττα.

Με δικό του γκολ στο 83' διαμορφώθηκε το τελικό 1-1 και ο Μπαπέ σκόραρε για 10η φορά στα 7 πιο πρόσφατα ματς με τη φανέλα με το εθνόσημο, έχοντας μετρήσει πλέον συνολικά 224 τέρματα καριέρας!

