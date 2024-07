Μία πρώτη αγωνιστική με γκολ και ένα ιστορικό «ευτράπελο» ήταν αυτή για τη φάση των ομίλων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξεχώρισε το αλαλούμ στο Αργεντινή-Μαρόκο, η «πεντάρα» της Ιαπωνίας και τα όμορφα τέρματα των Λακαζέτ και Ολίσε για τη Γαλλία.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν με το άθλημα του ποδοσφαίρου να κάνει... πρεμιέρα στο ολυμπιακό πρόγραμμα.

H αυλαία άνοιξε με το επεισοδιακό ματς της Αργεντινής απέναντι στο Μαρόκο για τον 2ο όμιλο, με τους Μαροκινούς να παίρνουν τελικά τη νίκη με 2-1, μετά το ακυρωθέν γκολ του Μεντίνα. Στο άλλο ματς του ομίλου, το Ιράκ επικράτησε με το ίδιο σκορ της Ουκρανίας, κάνοντας μάλιστα την ανατροπή.

Στα παιχνίδια του πρώτου ομίλου, η Νέα Ζηλανδία νίκησε επίσης με 2-1 την Γουινέα, ενώ η Γαλλία επικράτησε με 2-0 των ΗΠΑ, χάρη στα γκολ των Λακαζέτ, Ολίσε και Μπαντέ.

🇫🇷 Michael Olise scores for France against the USA ⚽

pic.twitter.com/9B45tFqiPX