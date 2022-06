Ο Βούλγαρος χαφ, Τόντορ Νεντέλεφ χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση που διήρκησε δυο ώρες λόγω σοβαρού τραυματισμού στο κρανίο από το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το πούλμαν της αποστολής της ομάδας στην Τιφλίδα!

Ο διεθνής μέσος υπέστη κάταγμα στο κρανίο – βάσει των όσων αναφέρονται από Βούλγαρο ρεπόρτερ – από την πρόσκρουση του πούλμαν της Βουλγαρίας το βράδυ της Παρασκευής, ενόψει της Κυριακάτικης αναμέτρησης με την Γεωργία.

«Η ζωή του ήταν σε κίνδυνο και χρειάστηκε επέμβαση που διήρκησε δυο ώρες καθώς είχε θραύσματα γυαλιού στο πρόσωπό του από τα τζάμια. Πλέον είναι σε σταθερή κατάσταση, θα παραμείνει για μια εβδομάδα στο νοσοκομείο και θα επιστρέψει σε περίπου τρεις μήνες» αναφέρεται!

