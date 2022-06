Σε τροχαίο στους δρόμους της Τιφλίδας ενεπλάκησαν τα πούλμαν της αποστολής της Βουλγαρίας που είχαν φτάσει στην Γεωργία για το ματς της Κυριακής! Τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ο διεθνής χαφ, Τόντορ Νεντέλεφ.

Πολύ άσχημο περιστατικό για την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας και ψυχολογικό σοκ ενόψει της αναμέτρησης με την Γεωργία την Κυριακή για το Nations League.

Τα δυο πούλμαν της αποστολής που είχε φτάσει στην Τιφλίδα για το ματς, ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα το βράδυ της Παρασκευής, με το ένα όχημα να έχει σοβαρή ζημιά στο μπροστινό σημείο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ρεπόρτερ από την Βουλγαρία, ο χαφ της ομάδας, Τόντορ Νεντέλεφ, τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο...

Awful news: the national team suffered a heavy traffic accident on the roads of Tbilisi ahead of tomorrow’s Nations League clash vs Georgia. The team and the delegation were travelling on two buses which collided with midfielder Todor Nedelev taken to a hospital. Hope all’s well pic.twitter.com/F4OZi8Yyuh