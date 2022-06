Ο Λουίς Φαν Χάαλ εξήγησε πως σκέφτηκε να βγάλει από το ματς της Ολλανδίας με την Ουαλία τον Βέγκορστ, αλλά δικαιώθηκε από την απόφαση να τον αφήσει να συνεχίσει και τελικά εκείνος έγραψε το 2-1 στο 90' + 4'!

Ο ομοσπονδιακός προπονητής των «οράνιε» αποκάλυψε στους εκπροσώπους του Τύπου πως είχε ετοιμάσει αλλαγή στη θέση του Βέγκορστ, γιατί πίστευε πως ο επιθετικός της Μπέρνλι είχε αποκομίσει πρόβλημα τραυματισμού.

«Όταν κατάλαβα πως ήταν μια χαρά και μπορούσε να συνεχίσει, είπα θα παραμείνει στο ματς. Και μαντέψτε ποιος πέτυχε το νικητήριο γκολ!» είπε ο Φαν Χάαλ στη συνέντευξη Τύπου και... καμάρωσε για την επιλογή του με χτύπημα επιβράβευσης στον ώμο, σκορπώντας γέλια!

🗣 “You know who makes the winning goal.” 🤣



Louis van Gaal gave himself a literal pat on the back following his decision to leave 94th minute match winner Wout Weghorst on the pitch against Wales. 🇳🇱 pic.twitter.com/sGasrCP5Oc