Μπορεί η νίκη να μην εξασφαλίστηκε για την ομάδα του Χάνσι Φλικ, ωστόσο, οι Γερμανοί το είπαν και το 'καναν, φορώντας τις φανέλες από την ομάδα των γυναικών ώστε να τις στηρίξουν ενόψει Euro 2022.

Τα «πάντσερ» θα ήθελαν είδαν τον Κέιν να σκοράρει με πέναλτι στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης στο Μόναχο, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να μείνουν στο τελικό 1-1 στη μεταξύ τους αναμέτρηση που συνέχισε μια μεγάλη, ιστορική ποδοσφαιρική κόντρα ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η Γερμανία μπήκε στο γήπεδο και αγωνίστηκε με τις λευκές εμφανίσεις από το τμήμα των γυναικών, όπως είχε γίνει γνωστό τις ώρες πριν από το ματς. Αυτή η κίνηση αποσκοπούσε στην έκφραση απόλυτης στήριξης προς το γυναικείο τμήμα της χώρας που θα βρεθεί στο φετινό Euro σε λίγο καιρό...

Germany’s men are wearing their women’s team’s kit to face England in support of Women’s Euro 2022 which kicks off in July 👏 pic.twitter.com/XUUedg5OF3