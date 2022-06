Μετά το πρόβλημα στον φωτισμό του γηπέδου, το ματς της Αυστρίας με την Δανία είχε κι άλλο απρόοπτο, με την τρύπα που εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του ματς!

Αρχικά η έναρξη της αναμέτρησης καθυστέρησε λόγω της βλάβης που παρουσιάστηκε στην ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα οι οπαδοί να χρησιμοποιήσουν τους προβολείς από τα κινητά τους και το ματς να ξεκινήσει αρκετή ώρα αργότερα. Έπειτα, ήρθε και το νέο πρόβλημα που ήταν ... μια τρύπα στον αγωνιστικό χώρο!

Εντελώς ξαφνικά ένα κομμάτι του χλοοτάπητα υποχώρησε εντελώς, ανοίγοντας μια απίστευτα επικίνδυνη τρύπα, η οποία μάλιστα είχε και πολύ μεγάλο βάθος!

Δείτε τις φωτογραφίες:

A huge hole appeared on the field after the Austria vs. Denmark game ended last night 😳 pic.twitter.com/1pMUTPYxmt