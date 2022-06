Οι φίλοι της Αυστρίας χρειάστηκε να περιμένουν επιπλέον μιάμιση ώρα για την έναρξη τουα αγώνα κόντρα στη Δανία λόγω διακοπής ρεύματος στο «Ερνστ Χάπελ» και αποφάσισαν να φωταγωγήσουν το γήπεδο με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η αναμέτρηση της Αυστρίας κόντρα στη Δανία για τη 2η αγωνιστική του Nations League άρχισε με καθυστέρηση 90 λεπτών, λόγω προβλήματος στο σύστημα ηλεκτροδότησης. Και μπορεί ο ήλιος να μην είχε δύσει στη Βιέννη, αλλά οι φίλαθλοι των γηπεδούχων αποφάσισαν να φωταγωγήσουν οι ίδιοι τη βραδιά, δημιουργώντας ξεχωριστή ατμόσφαιρα με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Χιλιάδες θεατές στο «Ερνστ Χάπελ» σχημάτισαν το γνωστό «κύμα» αλά Μεξικό, αυτή τη φορά, όμως, με τον φακό ανά χείρας και το θέαμα είναι εντυπωσιακό.

When the kick-off was delayed between Austria and Denmark tonight due to a power outage, the stadium entertainment team got creative.



A Mexican wave, with mobile phone lights, set to Johann Strauss. Enjoy a bit of culture! 🇦🇹🎶📱🔦pic.twitter.com/xBdLxspyaX