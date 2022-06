Η σεζόν για εκείνον συνεχίζεται κι όμως, δείχνει πιο δυνατός από πολλούς άλλους, παρά την ηλικία του. Ο Λούκα Μόντριτς όχι απλά δεν είναι κουρασμένος, αλλά στο ματς της Κροατίας με την Γαλλίας γιόρτασε την ιστορική συμμετοχή με απίστευτες επιδόσεις.

Ο Κροάτης χαφ αγωνίστηκε για 79' στην αναμέτρηση με τους Γάλλους το βράδυ της Δευτέρας, στην πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων μετά τον τελικό του Μουντιάλ του 2018.

Συμπλήρωσε 150 συμμετοχές με τη φανέλα με το εθνόσημο, συνεχίζει μια σεζόν που έχει αποδειχθεί τρομερά απαιτητική, κουραστική, αλλά και γλυκιά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του Super Cup Ισπανίας και του Champions League.

Κι αντί να ρίχνει ταχύτητα ή να δείχνει κουρασμένος, ο Μόντριτς κάνει φοβερά πράγματα. Απέναντι στους «τρικολόρ» είχε 100% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του και 93% ακρίβεια στις μακρινές μπαλιές, σε 71 επαφές, αφού η αναμέτρηση ήταν ζόρικη για το σύνολο του Ντάλιτς.

Luka Modric's game by numbers vs. France:



100% cross accuracy

93% pass accuracy

71 touches

57 passes

7 long balls attempted

6 long balls completed

2 interceptions (=most)

1 clearance



A great way to celebrate 150 caps. 🔥 pic.twitter.com/AVaiYeepCr