Ντεσάν και Ντάλιτς έχασαν τους πατέρες τους πριν το Κροατία-Γαλλία και αγκαλιάστηκαν πριν τη σέντρα

Ανατριχιαστική στιγμή πριν από την σέντρα του Κροατία - Γαλλία με τους προπονητές των δύο ομάδων να ανταλλάσσουν συλλυπητήρια...

Τόσο ο τεχνικός της Εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, όσο κι εκείνος της Εθνικής Κροατίας, Ζλάτκο Ντάλιτς, έχασαν τους πατέρες τους πριν από το μεταξύ τους παιχνίδι για τον 1ο όμιλο της League Α του Nations League.

Όταν συναντήθηκαν στον αγωνιστικό χώρου του Σταδίου Poljud στο Σπλιτ οι δύο έμπειροι τεχνικοί αντάλλαξαν μια εγκάρδια αγκαλιά και εξέφρασαν ο ένας στον άλλον τα συλλυπητήριά τους σε μια έντονα φορτισμένη στιγμή.

Οι δυο τους δεν γνωρίζονται σε προσωπικό επίπεδο, όμως μια ατυχής σύμπτωση τους έφερε κοντά. Με διαφορά μόλις μιας ημέρας οι δυο τους έχασαν τους γονείς τους. Ο Ντάλιτς έχασε τον μπαμπά του την περασμένη Δευτέρα (30/05) κι ο Ντεσάν πέρασε την τραγωδία την επόμενη ημέρα (την Τρίτη, 31/05).

