Ο Ντιντιέ Ντεσάν αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει τους Μπαπέ και Μπενζεμά κόντρα στην Κροατία, οι δύο σούπερ σταρ έμειναν στον πάγκο και... σαν να μην δέχθηκαν εύκολα τις επιλογές του προπονητή τους.

Οι «τρικολόρ» μετά την ήττα (2-1) με ανατροπή από τη Δανία στο πρώτο παιχνίδι του Nations League, έμειναν και στο 1-1 απέναντι στους Κροάτες στο δεύτερο παιχνίδι, με αποτέλεσμα τον έναν βαθμό από δυο αναμετρήσεις στη διοργάνωση.

Ο Μπαπέ είχε αποκομίσει πρόβλημα από το πρώτο παιχνίδι, όμως τέθηκε κανονικότατα στη διάθεση του προπονητή του, ενώ, ο στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας φτάσει πλέον στα 50 γκολ, ίσως χρειαζόταν μερικές ανάσες.

Ο ομοσπονδιακός κόουτς, παρ' όλα αυτά, πήρε την απόφαση να μην τους δώσει καθόλου χρόνο στο ματς της Δευτέρας, τους άφησε στον πάγκο και οι φωτογραφίες με τις αντιδράσεις των παικτών φυσικά έγιναν viral...

Mbappe: “You think I made the right decision?”



Benzema: pic.twitter.com/kyjoXhmot0