Ο Λούκα Μόντριτς έγινε ο πρώτος που φτάνει τις 150 συμμετοχές στην εθνική Κροατίας και γι' αυτόν τον λόγο τιμήθηκε πριν από το ματς κόντρα στη Γαλλία, με τους συμπατριώτες του να του αφιερώνουν και ένα ξεχωριστό πανό.

Λούκα Μόντριτς θα πει θρύλος και ως τέτοιος τιμήθηκε πριν από την αναμέτρηση της εθνικής Κροατίας κόντρα στη Γαλλία για το Nations League: την αναμέτρηση με την οποία φτάνει τις 150 συμμετοχές με το εθνόσημο, επεκτείνοντας έτσι τον μύθο του ως ρέκορντμαν της «Hrvatska».

Ο 37χρονος κάπτεν ή... καπετάν στα κροατικά, βραβεύθηκε με πλακέτα που έφερε τη φανέλα με το «150» πριν από τη σέντρα και παράλληλα, οι Κροάτες ύψωσαν ξεχωριστό πανό προς τιμήν της «σημαίας» τους με το μήνυμα:

«Είσαι ο αρχηγός μας, είμαστε το λιμάνι σου (Luka σημαίνει και λιμάνι στα κροατικά)»

A special shirt for Luka Modrić who celebrates his 150th game with Croatia tonight! 🇭🇷 pic.twitter.com/9FjvADK5lM