Κορνέλιους: «Δεν με συνεχάρη ουδείς από την Εθνική Γαλλίας, οι Γάλλοι είναι αλαζόνες»

Ο Αντρέας Κορνέλιους χάρισε τη νίκη στη Δανία σκοράροντας δις κόντρα στους Γάλλους, οι οποίοι μάλλον ξέχασαν να τον συγχαρούν για την εμφάνισή του.

Ο συμπαίκτης των Μπακασέτα-Σιώπη στην Τράμπζονσπορ, Αντρέα Κορνέλιους, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Δανίας στο «Παρκ Ντε Πρενς» όπου με ανατροπή επικράτησε επί της Γαλλίας (1-2).

Όταν ο Δανός διεθνής άσος ερωτήθηκε μετά την αναμέτρηση, αν κάποιος από τους παίκτες των «τρικολόρ» τον συνεχάρη για τη νίκη, απάντησε αρνητικά και χαρακτήρισε τους Γάλλους αλαζόνες.

«Όχι, δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά είναι οι Γάλλοι, έτσι είναι. Είναι αλαζόνες», ανέφερε συγκεκριμένα.

🎙️ Andreas Cornelius when asked if he was congratulated by any French players after his brace:



"No, there was nothing. But it's the French, that's the way it is. They are arrogant." 🤐 pic.twitter.com/yaB57jqFrm