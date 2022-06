Πάλι τα ίδια από τους άνδρες ασφαλείας και τις θύρες στο Stade de France με χιλιάδες οπαδούς να περιμένουν για ώρα και να συγκεντρώνονται κατά χιλιάδες έξω από το γήπεδο, πριν το ματς της Γαλλίας με την Δανία.

Οι φίλοι των Λίβερπουλ και Ρεάλ δεν είναι οι μοναδικοί που ταλαιπωρήθηκαν, ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής η Αστυνομία φαίνεται πως ήταν κάπως πιο... υπομονετική και ήσυχη, δίχως αναίτες επιθέσεις και χρήση σπρέι.

Σκηνές που θιύμισαν τα προ μιας εβδομάδας περιστατικά σημειώθηκαν και το βράδυ της Παρασκευής έξω από το Stade de France, εκεί όπου οπαδοί της εθνικής ομάδας της Γαλλίας ήρθαν αντιμέτωποι με έλλειψη οργάνωσης και καθυστερήσεις στην είσοδό τους στις εξέδρες.

Βέβαια η κατάσταση δεν ξέφυγε, ο κόσμος περίμενε μέχρι τη στιγμή που θα λειτουργούσαν τα τουρνικέ και θα μπορούσαν να περάσουν με το εισιτήριό τους, ωστόσο, δεν παύει γι' ακόμα μια φορά το σχέδιο των υπευθύνων στο συγκεκριμένο γήπεδο να οδηγεί σε απαράδεκτες εικόνες...

Issues (again) at the Stade de France this evening…



pic.twitter.com/mw7NGCBcNf