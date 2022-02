Ο άλλοτε εμβληματικός Γάλλος διεθνής χαφ, Αλέν Ζιρές ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας του Κοσόβου, η οποία θα βρεθεί στον δρόμο της εθνικής μας ομάδας στο Nations League.

Τον νέο της προπονητή παρουσίασε σήμερα (23/2) η ομοσπονδία του Κοσόβου, με τον θρυλικό παλαίμαχο Γάλλο χαφ, Αλέν Ζιρές να είναι ο διάδοχος του Ελβετού Μπερνάτ Σαλάντ, ο οποίος αποχώρησε στα τέλη του 2021 μετά τα αρνητικά του αποτελέσματα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

«Θέλω με την τωρινή ομάδα να δημιουργήσω μια αληθινή συλλογική ομάδα... να παλεύει σε κάθε παιχνίδι, είτε είναι εύκολο είτε δύσκολο» δήλωσε ο παλαίμαχος διεθνής μέσος. Ο Γάλλος μέτρησε 47 συμμετοχές με τους «Τρικολόρ, κατέκτησε το Euro του 1984, ενώ σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε 16 χρόνια στην Μπορντό και δύο στη Μαρσέιγ. Ο 70χρονος προπονητής είναι έμπειρος σε ρόλο ομοσπονδιακού τεχνικού, έχοντας προπονήσει Γεωργία, Γκαμπόν, Μάλι, Σενεγάλη και Τυνησία.

Θυμίζουμε πως το Κόσοβο είναι αντίπαλος της Εθνικής στον δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του Nations League.

OFFICIAL | 🇫🇷 Alain Giresse is the new head coach of #Kosova National Football Team. #WelcomeGiresse 🇽🇰 pic.twitter.com/hjAxl2aiDC