Ο Οζίλ ξεκαθάρισε μέσω social media πως στην Τουρκία θα μετακομίσει για να παίξει μονάχα στην Φενέρμπαχτσε, αν και θα ήθελε να βιώσει και την εμπειρία του MLS.

Φτάνοντας σιγά – σιγά στο φινάλε του συμβολαίου του με την Άρσεναλ και ψάχνοντας λύση για να φύγει από τώρα, ο Οζίλ φέρεται να βρίσκεται πλέον αρκετά πιο κοντά στην Φενέρ, όπως άφησε να εννοηθεί και ο πρόεδρος του τουρκικού κλαμπ, Αλί Κοτς.

«Είναι όνειρο για εμάς, ο παίκτης πρέπει να λύσει τα θέματά του με την ομάδα του. Είμαστε πολύ πιο κοντά από άλλες φορές του παρελθόντος, όμως, δεν μπορώ να ξέρω αν τελικά θα κλείσει ή δεν θα τα καταφέρουμε...» είπε ο ισχυρός άνδρας των «καναρινιών».

Fenerbahce president Ali Koc has revealed that a 'dream' deal to sign Mesut Ozil from Arsenal is 'closer' than it has ever been before.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 12, 2021