Στην διάρκεια της καραντίνας, ο Κέβιν Πρινς Μπόατενγκ φρόντιζε να κάνει πιο ανέμελο τον εγκλεισμό όλων στα σπίτια τους, ανεβάζοντας απολαυστικά βίντεο με πρωταγωνιστές τον ίδιο και την οικογένειά του.

Το ποδόσφαιρο, όμως, επιστρέφει και στην Τουρκία. Και ο Γκανέζος επιθετικός της Μπεσίκτας, στην οποία αγωνίζεται ως δανεικός από την Φιορεντίνα, έδειξε πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ στην προπόνηση των Μαύρων Αετών.

@KPBofficial is ready for the return of the league

@Besiktas pic.twitter.com/QRMXxdS8Bz

— 433 (@433) June 11, 2020