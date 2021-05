Ο Ίνγκι Ινγκασον πέρασε την Τετάρτη (19/5) την πόρτα του χειρουργείου στην Ιταλία και υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκόπηση στο γόνατο.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο twitter, τονίζει πως ο Ισλανδός αμυντικός θα ξεκινήσει άμεσα την αποθεραπεία του και του ευχήθηκε «να επιστρέψει πιο δυνατός»!

Ο Ίνγκασον θα απουσιάσει από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Ολυμπιακό και πλέον στρέφει όλη την προσοχή του στο κομμάτι της επιστροφής στην αγωνιστική δράση χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα προλάβει να είναι 100% έτοιμος στα πρώτα ευρωπαϊκά ματς του ΠΑΟΚ για την προκριματική φάση του Conference League, που θα διεξαχθούν στα μέσα Ιουλίου.

#TheIceman underwent a successful knee surgery and he starts his rehabilitation process to come back stronger

