Βαλμπουενά: «Να σας κάνουμε υπερήφανους» (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Φάληρο (19.30, ΝοvaSports), με σκοπό την επιστροφή στις νίκες, ενώ η Ενωση συνεχίζει να κυνηγά τη 2η θέση!

Ο 36χρονος άσος των «ερυθρόλευκων», Ματιέ Βαλμπουενά, μέσω social media υπογράμμισε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, προκειμένου να κατακτήσουν τους τρεις βαθμούς.

«Ένα ακόμα αθηναϊκό ντέρμπι σήμερα κόντρα στην ΑΕΚ! Ας παίξουμε και ας δώσουμε το καλύτερό μας για να σας κάνουμε υπερήφανους!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος μεσοεπιθετικός.

Another Athens derby today against AEK! Let's play and give our best to make you proud! pic.twitter.com/tgelNMOQyk

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) April 25, 2021