Play off edition #2: Χολέμπας, Μασούρας ή Βίγια;

Το αδιανόητο 0-4 του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο ημίχρονο, η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο και η νίκη με ανατροπή του ΟΦΗ επί τους ΠΑΣ.

Στη δεύτερη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN για τα play off της Super League o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Παναγιώτη Δαλαταριώφ και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός γηπέδων.

