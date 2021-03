Καθημερινά Novi Specials στοιχήματα & σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις! (21+)

«16 γκολ 10 ασίστ, 17 εκατ. λίρες (20 εκατ ευρώ). Αυτό είναι το ποσό που θα πρέπει να πληρώσουν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή Ντόρτμουντ για να πάρουν τον Χρήστο Τζόλη, ύστερα από τη σεζόν καριέρας που διανύει ο 19χρονος εξτρέμ του ΠΑΟΚ». Μ' αυτό το τιτίβισμα, η παγκοσμίως γνωστή ιστοσελίδα αναδεικνύει ακόμα περισσότερο το σούπερ ταλέντο του νεαρού άσου του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Ελλάδας. Μεταξύ των ενδιαφερόμενων να προσθέσουμε ότι είναι κι η Γκλάντμπαχ.

Πώς αντιδρά ο νεαρός βλέποντας το όνομά του να συνδέεται με κολοσσούς του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού χάρτη; «Είναι τιμητικό που τόσο μεγάλες ομάδες συνδέονται μ' εμένα. Είμαι παίκτης του ΠΑΟΚ, με ενδιαφέρει να εξελίσσομαι και να τελειώσει η σεζόν όσο καλύτερα μπορώ», απαντά στο PAOK TV.

To Goal.com, που κάνει ιδιαίτερη μνεία στον 19χρονο τονίζει, για τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών που υπάρχουν στην Εθνική:

«Ενας απ΄ αυτούς τους παίκτες είναι ο Χρήστος Τζόλης, ένας παίκτης που έχει ήδη το παρατσούκλι "Golden Boy" από τους οπαδούς και τα Μέσα. Παρά το γεγονός ότι μόλις 19 ετών, ο Τζόλις έχει ήδη έξι ματς με την Εθνική, έχοντας κάνει το ντεμπούτο του τον Οκτώβριο με την Αυστρία. Κατατάσσεται ως ο έβδομος νεότερος παίκτης που εκπροσώπησε ποτέ τη χώρα του, στην αντρική ομάδα, σκοράροντας εναντίον της Κύπρου τον Νοέμβριο. Ο Τζόλης, παρουσιάζεται ως ένας από τους πιο καυτούς νεαρούς σκόρερ της Ευρώπης αφού εντυπωσίασε τόσο στην εγχώρια όσο και σε διεθνείς διοργανώσεις».

