Η «Νόριτς Σίτι» ανακοίνωσε τον Γιαννούλη (pic)

Παίκτης της Νόριτς και επίσημα είναι πλέον ο Δημήτρης Γιαννούλης, καθώς η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του διεθνή μπακ από τον ΠΑΟΚ. Αλλωστε πριν από λίγο άλλαξε το όνομά της στα ελληνικά για χάρη του και πλέον ο 25χρονος ακραίος οπισθοφύλακας έγινε ποδοσφαιριστής της. Το deal των δύο ομάδων αφορά δανεισμό μέχρι το φινάλε της σεζόν και οψιόν αγοράς από τη Νόριτς.

Norwich City are delighted to announce the loan signing of left-back Dimitris Giannoulis from PAOK!

The Greek international will link-up with the Canaries subject to the confirmation of a work permit.

— Νόριτς Σίτι (@NorwichCityFC) January 19, 2021