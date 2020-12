Ολυμπιακός: Με βασικό τον Τιάγκο Σίλβα κόντρα στη Λαμία (pic)

Ο Ολυμπιακός τίθεται αντιμέτωπος με τη Λαμία στις 15:00 (Nova Sports 1) στο «Αθανάσιος Διάκος», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League Interwetten.

Ο Πέδρο Μαρτίνς πραγματοποίησε δύο αλλαγές στο βασικό σχήμα για την αναμέτρηση με τους «Φθιώτες» σε σχέση με εκείνη απέναντι στην Πόρτο, καθώς έδωσε φανέλα βασικού τόσο τον Τιάγκο Σίλβα όσο και τον Ραντζέλοβιτς.

Η 11αδα του Ολυμπιακού: Σα, Ραφίνια, Σεμέδο, Σισέ, Χολέμπας, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Τιάγκο Σίλβα, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Αραμπί

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία, από την @Stoiximan ! / Our line-up for today’s match against PAS Lamia is powered by @Stoiximan !#Olympiacos #slgr #LAMOLY #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/nOg4yKn3BE

— Olympiacos FC (45) (@olympiacosfc) December 13, 2020