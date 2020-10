Τι ισχύει με Μίσιτς και Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Ο Κροάτης δημοσιογράφος, Άντε Σούσιτς, αφού αρχικά αποκάλυψε πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον Μίσιτς από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, στη συνέχεια με νέο tweet, τόνισε πως ο 27χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί Plan B για τους Κροάτες.

Ο Μίσιτς, έχει δηλώσει στο περιβάλλον του, πως αν έπρεπε να διαλέξει μια ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του, αυτή είναι ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, αυτό δεν είναι αποκλειστικά στο χέρι του, μιας και συμβάλλουν άλλοι παράγοντες για τη συγκεκριμένη συμφωνία.

Από την άλλη βέβαια, Μέσα στην Κροατία αναφέρουν πως η Ντιναμό ασκεί έντονη πίεση στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, για τον Μίσιτς και την παραχώρησή του, τονίζοντας πως έχει δώσει διορία στον παίκτη να απαντήσει μέχρι αύριο (20/10).

Misic is now 100% healthy, but 'Modri' are still not convinced. Dinamo consideres Misic as plan B. 26 y/o played two times for @HNS_CFF and has more then 120 games in @1hnl. @Sporting_CP is interested in selling him for less then what his current TM value is.

October 19, 2020