ΠΑΟΚ: Ολόμαυρη η τρίτη φανέλα του (pics)

Πρώτα παρουσίασε την ασπρόμαυρη ριγέ φανέλα. Μια εμφάνιση που σήκωσε πολύ κουβέντα ανάμεσα στους φίλους της ομάδας στα social media.

Ακολούθησε η εκτός έδρας φανέλα, με σαφέστατη ρετρό διάθεση, εμπνευσμένη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80.

Και τη Δευτέρα (24/8) ο ΠΑΟΚ παρουσίασε, πάλι μέσω των social media της ομάδας, την τρίτη του φανέλας για τη νέα περίοδο.

Σε ρόλο… μοντέλων ο Λέο Ζαμπά και ο Στέφαν Σβαμπ για την ολόμαυρη εμφάνιση, με λίγες γκρι λεπτομέρειες.

Our new #AllBlack 3rd kit is #PAOK #RiseUp pic.twitter.com/Z0opcb75z7

— PAOK FC (@PAOK_FC) August 24, 2020