Μέσα από ένα βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε το σχέδιο της νέας φανέλας για την σεζόν 2020-21.

Δείτε την κύρια (πρώτη) εμφάνιση του ΠΑΟΚ μέσα από το παρακάτω video:

Our colours. Our stripes. Our shirt. This is our Home Kit for Season 2020-21 #PAOK #RiseUp pic.twitter.com/3ZKvIf1Cme

— PAOK FC (@PAOK_FC) August 18, 2020