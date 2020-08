«Συμφώνησε με Χαντεργκιονάι ο Ολυμπιακός» (vid)

Εκτός από τον Ραφίνια, ο οποίος αναμένεται το Σάββατο στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός προχωράει στην απόκτηση και ενός δεύτερου δεξιού μπακ.

Σύμφωνα με τον Κοσοβάρο δημοσιογράφο, Αρλίντ Σαντίκου, οι ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τον 26χρονο Κοσοβάρο δεξιό μπακ της Χάντερσφιλντ, Φλορέντ Χαντεργκιονάι.

Όπως τονίζει το tweet του δημοσιογράφου από το Κόσοβο, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον σε διαπραγματεύσεις με τη Χάντερσφιλντ για τη μεταγραφή.

Florent Hadergjonaj set for a move to Olympiacos

He has agreed a personal terms with greek club and Huddersfield now is negotiating the transfer fee. #hadergjonaj #muriqi #fenerbahce #huddersfield #kosovo pic.twitter.com/NfaWmmnC4R

