Μένοντας ελεύθερος από τη Γουότφορντ και αποχωρώντας με... παράπονο από το αγγλικό ποδόσφαιρο έπειτα από μια 5ετία στο Λονδίνο μετά τη μετακίνησή του εκεί, ο Χοσέ Χολέμπας ανήκει ξανά στον Ολυμπιακό από το μεσημέρι της Τρίτης.

Η επιθυμία του για ένα ιδανικό κατ' εκείνον, φινάλε στην καριέρα του, τον οδήγησε πίσω στο ελληνικό ποδόσφαιρο και φοράει ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα, με την οποία είχε αγωνιστεί ξανά από το 2010 έως το 2014, συμπληρώνοντας τότε συνολικά 135 εμφανίσεις με 10 γκολ και 22 ασίστ, μέχρι να πάρει μεταγραφή στη Ρόμα...

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Χοσέ Χολέμπας, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Η πρώτη ήταν από το 2010 έως το 2014 πραγματοποιώντας 135 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις σκοράροντας παράλληλα δέκα φορές. Στη συνέχεια ο Χολέμπας αγωνίστηκε στη Serie A με τη Ρόμα (2014-2015) και στην Premier League με τη Γουότφορντ (2015-2020). Ξεκίνησε την καριέρα του στη Βικτόρια Καλ (2005-2006) και αμέσως πήρε μεταγραφή στη Μόναχο 1860 (2006-2010) πριν κάνει το μεγάλο βήμα για να ενταχθεί στο ρόστερ του Θρύλου.

Ο Χολέμπας έχει εκπροσωπήσει την Εθνική ομάδα της χώρας μας 38 φορές, ενώ έχει κατακτήσει 4 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδος (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) και 2 φορές το Κύπελλο (2011-2012, 2012-2013)».

Χοσέ Χολέβας καλώς όρισες, ξανά, στον Ολυμπιακό! / Welcome back to Olympiacos Jose Holebas! #Olympiacos #Transfer #Welcome #JoseHolebas #WelcomeJose pic.twitter.com/jI7ggvl9c7

